Как найти работу в Польше - список сайтов с вакансиями
Как найти работу в Польше - список сайтов с вакансиями
Список сайтов для поиска работы в Польше. Мы собрали сайты, которые помогут вам найти работу - сайты с вакансиями, справочники, телеграм каналы.
Количество украинцев приехавших на работу в Польшу а также количество желающих приехать из Украины и других стран СНГ постоянно растет, по данным миграционных служб Польши, сейчас на территории страны находится более миллиона Украинцев. Обусловлено это тем, что поляки едут на работу в более богатые страны Европы - Германию, Англию и другие, и освобождается большое количество рабочих мест, которые не могут обеспечить местные жители.
Чтобы посмотреть, какие работы сейчас востребованы в Польше, можно посмотреть список вакансий на одном из крупных сайтов в поиску работы в Польше. Такой список сайтов будет приведен в этой статье.
Для ознакомления с некоторыми сайтами, перечнями вакансий в группах и других источниках, от вас потребуется минимальное владение польским, но ниже представлены также ресурсы и для тех, кто совсем не знает этого языка.
Содержание:
- Сайты для поиска работы в Польше на русском языке
- Сайты поиска работы на польском языке
- Группы в фэйсбуке для поиска работы в Польше
Сайты для поиска работы в Польше на русском языке
Многие украинцы, не знающие польского языка, хотели бы найти работу в Польше. Сделать это можно на на таких русскоязычных сайтах:
Согласно статистике, самой популярной рабочей отраслью является строительство (больше всех нужны сварщики, плотники, штукатуры). Минимальная зарплата в Польше – €400 в месяц, проживание в общежитии нередко оплачивает наниматель. Но если вы хотите подстраховаться насчет жилья, ищите на gumtree.pl или olx.pl. Лучшие сайты для поиска и аренды жилья в Польше
Но перечень предложений сайта не ограничивается трудовыми специальностями. На rabota.ua можно трудоустроиться как разнорабочим, так и в сфере IT.
Часто у пользователей возникает вопрос - как посмотреть сайт olx.pl на русском языке? - если вы используете браузер Google Chrome, то можно - в любом месте сайта кликните правой кнопкой и выберите - Перевести на Русский - готово! Таким же образом на русский язык можно перевести любой польский сайт, а не только олх.
Еще один сервис для перевода сайтов с польского на русский язык - https://translate.yandex.ru/translate
Сайты поиска работы на польском языке
Работа в Польше имеется и для разнорабочих, и для специалистов с узкоспециальной квалификацией:
- e-delo.pl - еще один крупный сайт для поиска вакансий (на русском/украинском языке). Большое количество вакансий от работодателей.
- pracuj.pl — основной источник вакансий для потенциальных офисных служащих, менеджеров и других специалистов с хорошим знанием польского, опытом работы и дипломом. Если Вы хотите найти вакансии по рабочим специальностям и плохо знаете язык, советуем использовать этот сайт только в качестве вспомогательного источника информации. А вот квалифицированных работников порадует его интуитивно понятный интерфейс и возможность подписаться на рассылку подходящих вакансий после быстрой регистрации. Имеется мобильная версия сайта, позволяющая всегда быть в курсе «горячих» вакансий и быстро на них реагировать.
- olx.pl – это портал, где размещают различного рода объявления. Здесь также есть раздел «Praca», где предлагают достаточно много вакансий. Многие работодатели размещают на это сайте объявления с предложением трудоустройства украинцев.
- praca.pl — крупный проверенный сайт, на котором размещают вакансии солидные фирмы. Тут можно найти долгосрочную хорошо оплачиваемую работу при условии наличия образования, трудового стажа по специальности и знания языка. Но есть и англоязычная версия сайта. В разделе «Targi pracy» сайта можно регулярно обмениваться резюме (CV) с возможными нанимателями.
- infopraca.pl — продуманный сайт для квалифицированных специалистов, знающих польский, но тут можно получить действительно хорошее место.
- PracaTobie.pl - на этом портале вы найдете актуальные предложения о работе, статьи о профессиональном и личностном развитии, а также бизнес-советы.
- adzuna.pl – агрегатор вакансий со всего польскоязычного интернета. Плюс тут можно сориентироваться относительно средних зарплат по выбранной специальности.
- neuvoo.pl — агрегатор вакансий, который бесплатно собирает и публикует актуальные предложения о работе с различных ресурсов: специализированных порталов, кадровых агентств, и официальных сайтов компаний.
- pracadlaukrainy.pl — на этом сайте работодатели из Польши предлагают вакансии работникам из Украины.
- jobs.pl ресурс для поиска работы. Доступен и на английском языке. Всегда свежая информация об открытых вакансиях и HR-мероприятиях в Польше. Имеется отдельный раздел о трудовом праве Польши.
- karieramanagera.pl - ресурс для тех, кто ищет работу менеджера.
- isivi.pl - Сайт работает по инновационной системе поиска вакансий,которая подразумевает интеллектуальный сбор данных о соискателе и подбор наиболее подходящих вакансий на основе предоставленной информации
- GazetaPraca.pl - один из самых популярных сайтов, где поляки ищут вакансии. Помимо предложений, вы найдете здесь много информации о рынке труда, вкладки «Вакансии для студента» и «Менеджер», а также сборники нтересный статей о трудоустройстве за рубежом.
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Тематические сайты для поиска работы в Польше
- opiekaseniora.pl – уход за пожилыми людьми;
- niania.pl – уход за детьми;
- pomocedomowe.pl – работа по дому;
- opiekazwierzat.pl – временная работа по уходу за домашними животными;
- fixly.pl – вакансии в разных отраслях;
- rocketjobs.pl – вакансии в сфере маркетинга, продаж, финансов, дизайна, HR, IT и многое другое.
Вакансии в Польше в сфере IT
- pracait.com
- scigani.pl
- itkontrakt.pl
- 4programmers.net/Praca
- mamstartup.pl/praca - Вакансии в стартапах
Как составить резюме для работы в Польше
Чтобы ваша кандидатура выглядела привлекательно, нужно правильно составить резюме. Это Очень просто но не все это делают....
Вакансии для студентов в Польше
- Absolvent.pl - сайт полностью посвящен поиску работы для студентов или выпускников. Трудоустройство, стажировки, отзывы о работодателях и полезные советы о том, как искать работу.
- praca.dlastudenta.pl - тут можно найти вакансии, программы стажировки для выпускников и студентов ВУЗов.
Вакансии в супермаркетах в Польше
Сети магазинов Biedronka, Lidl, Żabka и POLOmarket заявляют о готовности трудоустроить беженцев из Украины. Помимо трудоустройства, компании предлагают, уроки польского языка, уход за детьми.
Biedronka уже давно публикует свои вакансии как на польском, так и на украинском языках. Вакансии в сети Бедронка на украинском языке доступны по ссылке - https://pracawbiedronce.pl/ua/
Lidl для граждан Украины, помимо стандартных льгот, предлагает возможность изучения польского языка за счет компании и помощь в получении необходимых документов для трудоустройства. Вакансии можно посмотреть на сайте магазина по ссылке - https://kariera.lidl.pl/oferty-pracy
Żabka запустила специальную платформу, которая включает в себя предложения о работе в компании и в компаниях, сотрудничающих с Żabka. https://praca.zabka.pl/
POLOmarket польская сеть супермаркетов POLOmarket также сообщает о возможности трудоустройства граждан Украины в супермаркетах и логистических точках. "Сеть создает рабочие места в логистических центрах и магазинах для людей, приехавших в Польшу из Украины во время кризиса"
Вакансии для медиков в Польше
Вакансии для финансистов и бухгалтеров
http://www.karierawfinansach.pl/
вакансии в сфере цифровых медиа
http://www.wirtualnemedia.pl/praca
сайт вакансий в Польше для инженеров
Так же смело посещайте следующие сайты трудоустройства в Польше:
- jobs.pl
- gowork.pl
- kariera.pl
- monsterpolska.pl
- pracuj.pl
- psz.praca.gov.pl
- gazetapraca.pl
- jobpilot.pl
- praca.pl
- gumtree.pl
- hrk.pl
- infopraca.pl
- monster.pl
- pracamoney.pl
- otopraca.pl
- jobooble.pl
- mypraca.pl
- job.eastbusiness.pl
- wynagrodzenia.pl
- praca.interia.pl
- jobaid.pl
- praca.wp.pl
- praca.onet.pl
- jobs.pl
- jobpilot.pl
- praca.gratka.pl
Эти ресурсы можно использовать как вспомогательный источник информации.
Но поскольку все эти сайты на польском языке, то некоторым будет сложно найти на них что-то полезное. По этому дальше мы рассмотрим сайты для поиска работы в Польше на русском языке.
Если Вы точно не определились с выбором вакансии, посетите сайт isivi.pl
Тут можно разместить развернутую самопрезентацию, а ресурс сам подыщет подходящую под описание работу.
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Пользователи соцсетей ВКонтакте или Facebook могут просто ввести запрос «Работа в Польше» на своей страничке, чтобы обнаружить множество групп с объявлениями о работе.
Телеграмм каналы с вакансиями в Польше
Список каналов в телеграмм где можно найти вакансии на работу в Польше:
Группы в фэйсбуке для поиска работы в Польше
Ниже приведен список самых популярных групп фэйсбука с объявлениями о работе и вакансиях в Польше.
- https://www.facebook.com/groups/ASP.pl.Praca/ - группа Работа в Польше-Praca w Polsce
- https://www.facebook.com/groups/417528608445100/ - Бесплатные вакансии в Польше
- https://www.facebook.com/groups/Pracadefo/ - форум для работадателей , которые ищут персонал на свои вакансии
- https://www.facebook.com/groups/rabotapolska/ - Объявления о работе, а также информация, касающаяся поиска работы в Польше
- https://www.facebook.com/groups/ArgosGroup/ - Разрешается давать только бесплатные объявления и бесплатные вакансии.
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Главное, не сотрудничать с посредниками и никому ничего не платить за услуги, поскольку были прецеденты, когда люди просто теряли свои деньги, а работу не находили. Чтобы не попасть в их число, выучите хотя бы ходовые фразы по-польски, чтобы минимально ориентироваться на сайтах и самостоятельно находить вакансии.
О том какие есть виды трудовых договоров в Польше, и как проверить подлинность приглашения на работу в Польше читайте в статье - Стоит ли проверять рабочее приглашение в Польшу
Если у Вас еще нет CV (резюме), обязательно грамотно составьте его, желательно снабдив фотографией. Также необходимо дописать в конце резюме следующую фразу: «Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (t ekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)». Иначе ваше резюме могут попросту не рассмотреть. Когда откликаетесь на вакансию, прикрепляйте не только резюме, но и мотивирующее сопроводительное письмо к нему.
Составлено на основании материалов сайта poland2day.com
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