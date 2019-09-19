Консульский учет в Польше - все, что нужно знать

Как встать на консульский учет в Польше - адреса, документы и процедуры, и зачем это нужно.

Содержание:

Постановка на консульский учет в Польше для совершеннолетних украинцев добровольна, т.е. нет законов, обязывающих производить данную регистрацию.

Временный и постоянный учет отличаются только сроком действия и основанием (карта временного побыта или постоянного).

Кроме участия в выборах, консульский учет имеет еще одно преимущество - стоящие на таком учете люди имеют право ввозить на территорию Украины автомобили на польской / европейской регистрации сроком до 60 дней в течение года! Но важно понимать, что консульской регистрации подлежит человека, а не автомобиль.

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Изменения в правилах постановки на консульский учет 2020

С 1 марта 2020 вступило в силу Постановление Кабмина Украины №85 от 29.01.2020, в соответствии с которым изменяются правила консульского учета граждан Украины.

Теперь, встать на консульский учет с национальной визой больше нельзя – необходимо предъявить карту побыту.

Стоимость регистрации

Консульский сбор за постановку на консульский учет (постоянный и временный) для граждан Украины в Польше, составляет 75 злотых. Теже появилась возможность срочного оформления – в день обращения – стоимость вдвое выше – 150 злотых. Но нужно помнить, что попасть в посольство можно только по записи через сайт или e-mail.

В списке необходимых документов теперь четко указано: "карта побиту тимчасового, або постійного, або резидента ЄС". Так же указано, что отсутствие одного из обязательных документов является основанием для отказа в регистрации.

Так же изменился список способов для подачи документов:

Личное подача в консульстве (по предварительной записи)

Отправка по почте

В электронном виде через систему «е-Облік». (еще не запущен в эксплуатацию).

С 13 сентября 2019 года консульские учреждения при постановке на учет будут принимать к рассмотрению только нотариально заверенные копии следующих документов:

Карта побыту (если на обороте указано место регистрации);

Водительское удостоверение, выданное в Польше;

Удостоверение временной регистрации (мельдунек);

Справка о присвоении РЕSEL

Изменения в процедуре подачи документов на консульский учет введены в связи с участившимися попытками мошенничества при попытке встать на консульский учет в Польше. «В связи с учащением попыток представления гражданами Украины для постановки на консульский учет поддельных договоров аренды жилья, посольство ввело новые требования к документам», — прокомментировали ситуацию в посольстве.

Как встать на консульский учет в Польше

Посольство Украины в Польше обнародовало специальное заявление из-за многочисленных сигналов об активизации так называемых посредников, которые предлагают платные услуги по подготовке и оформлению пакета документов для постановки на консульский учет.

Еще раз обращаем внимание граждан Украины на то, что постановка на временный консульский учет является бесплатной и осуществляется консульскими должностными лицами, выполняющими свои полномочия на территории Польши.

Консульский отдел осуществляет ежедневный мониторинг электронной регистрации граждан. В случае выявления фактов, когда регистрация осуществлена не с личной почты заявителя и без указания его персональных данных, такая регистрация отменяется. Также отменяется двойная регистрация от одного лица на несколько сроков для осуществления того же действия.

С 1 марта 2020 изменится процедура принятия граждан Украины как на временный, так и постоянный консульский учет.

Теперь процедура постановки на консульский учет будет платной. Стоимость - 75 злотых. Бесплатно для детей до 16 лет. Если же заявление необходимо рассмотреть срочно, в тот же день, оплата будет двойной - 150 злотых.

Кроме того, обещают ввести электронный способ подачи документов - второй половине 2020 года.

Рекомендуем пользоваться официальной страницей Посольства, где размещена подробная информация о процедуре постановки на консульский учет:

https://poland.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/1988-temporary

Для того, чтобы встать на временный консульский учёт в Польше, вам нужно приехать в украинское консульство по месту жительства. Консульства есть в Варшаве, Кракове, Гданьске и Люблине. К какому из них относится ваше воеводство а также адреса консульств Украины в Польше можно найти тут:

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Список документов для постановки на консульский учет в Польше

Для постановки на консульский учет в Польше нужно принести с собой в консульство Украины следующие документы:

загранпаспорт карта побыту (временный или сталый побыт не важно) одна фотография 3.5 на 4.5, обычную, как на паспорт или визу Копия документа, подтверждающего место рождения. Это может быть внутренний украинский паспорт, свидетельство о рождении, выписка из РАГС / ЗАГС. подтверждение замельдования(Zaświadczenie o zameldowaniu) копии карты побыту с двух сторон копия загран паспорта анкета карточка учета

В консульстве нужно взять анкету и карточку учёта. При заполнении вы вписываете свои персональные данные.

Также нужно предоставить:

Для временного учета: копия документа о регистрации или снятии с регистрации места жительства. Может подойти копия внутреннего паспорта, но только выполненного в виде «книжечки» (ID-карта не подойдет).

Для постоянного учета: копия страницы загранпаспорта с отметкой об оформлении выезда на ПМЖ за границу.

Для несовершеннолетних или недееспособных: сведения об опекунстве, законном представительстве.

Нужно помнить, что с сентября 2019 года копии документов должны заверяться нотариально. Без этого они не будут приняты консулом.

После этого сотрудник проверяет правильность заполнения документов. Если все данные совпадают то вам в загранпаспорт в разделе «Особенные отметки» ставят штамп о том, что вы стоите на временном консульском учёте в Польше. Этот штамп действителен все время действия загранпаспорта.

Принятие на консульский учёт гражданина Украины, если он постоянно проживает на территории Польши - Граждане Украины, которые на законных основаниях временно (более трех месяцев) находятся за рубежом, могут быть приняты на временный консульский учет в соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины на срок, указанный в выданном компетентными органами иностранного государства разрешении, которое дает право на проживание в этом иностранном государстве (виза, вид на жительство и т.д.).

Все процедура занимает примерно 30 минут.

Кроме личной подачи документов в консульство, их можно отправить по почте. При почтовом отправлении необходимо вложить конверт с обратным адресом.

Согласно инструкциям, на сайтах консульств документы отправляются в оригиналах. К паспорту это требование не относится.

Подробнее можно прочитать на Официальном сайте посольства Украины в Польше:

http://poland.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/accounting/temporary

Там же можно скачать бланк и образец заявки и учетной карты для постановки на консульский учет.

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Как получить документы обратно по почте или курьером

Отправляя документы для постановки на консульский учет по почте, можно позаботиться об их быстрой обратной доставке.

Для быстрой обратной доставки почтой необходимо вложить в пакет отправляемых документов обратный конверт - polecony priorytetowy z potwierdzeniem nadania.

А для обратной курьерской доставки нужно написать письмо с просьбой в телефонном режиме сообщить о результатах рассмотрения документов, а также срок приема курьером обратного отправления.

Ориентировочный шаблон такого письма: "Прошу сообщить мне о сроке обратной отправки курьером..... Мой телефон: + 48 .........

Об этом говорится на странице посольства Украины в Польше в Facebook.

Оплата консульского сбора

Стоимость процедуры (как временной, так и постоянной) – 75 злотых. Предусмотрен вариант оформления в день обращения – он обойдется в 150 злотых, но нужно понимать, что предварительную запись это не отменяет, и свою дату на посещение посольства / консульства ждать придется.

Оплатить можно при консульстве, либо в ближайшем банке по полученной квитанции. Подтверждение оплаты является обязательным документом при подаче.

Для детей до 16 лет оплачивать не нужно.

Адрес Консульского отдела Украины в Польше

С 1 июля 2020 прием граждан Украины в Варшаве будет проводиться по адресу: ул. Антония Мальчевского, 17.

Телефоны и электронный адрес:

+48 22 621 39 79

+48 22 621 81 03

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Новое помещение имеет большую площадь и большее количество окон для приема документов. Все это должно позволить обслуживать больше граждан ежедневно.